Путин проведет совещание с правительством по дорожному строительству
Президент России Владимир Путин 15 октября проведет совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.
Основной темой обсуждения станет развитие дорожного строительства, с докладом выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
«Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», – уточнили в Кремле.
Предыдущее открытое совещание президента с правительством состоялось 27 августа. Тогда министры доложили главе государства о подготовке к учебному году, первых итогах туристического сезона, а также обсудили вопросы бюджетной политики и ключевую ставку Банка России.