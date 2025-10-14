Газета
Главная / Политика /

Путин проведет совещание с правительством по дорожному строительству

Ведомости

Президент России Владимир Путин 15 октября проведет совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

Основной темой обсуждения станет развитие дорожного строительства, с докладом выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», – уточнили в Кремле.

Предыдущее открытое совещание президента с правительством состоялось 27 августа. Тогда министры доложили главе государства о подготовке к учебному году, первых итогах туристического сезона, а также обсудили вопросы бюджетной политики и ключевую ставку Банка России.

