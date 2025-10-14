Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова и артиста балета Полунина
Президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства, передает «РБК-Украина» со ссылкой на источник. Информация появилась вскоре после публикации заявления Зеленского о наличии российского гражданства у «некоторых лиц».
Гражданства, по данным издания, также лишены артист балета Сергей Полунин и бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
14 октября стало известно, что петиция на сайте президента Украины о лишении Труханова гражданства менее чем за сутки набрала 25 000 голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским. Труханов заявил, что будет обращаться в суд в случае лишения его гражданства.
Труханова до этого обвиняли в связях с Россией. В феврале Washington Mail со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа писала, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Труханова. В администрации Трампа предполагают, что Труханов связан с одесской преступной группировкой, а также владеет большим количеством акций в четырех офшорных компаниях.
Кроме того, как писало издание, мэр Одессы также имеет гражданство России, что вызывает обеспокоенность как на Украине, так и со стороны «международных партнеров».