Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова и артиста балета Полунина

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства, передает «РБК-Украина» со ссылкой на источник. Информация появилась вскоре после публикации заявления Зеленского о наличии российского гражданства у «некоторых лиц».

Гражданства, по данным издания, также лишены артист балета Сергей Полунин и бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

14 октября стало известно, что петиция на сайте президента Украины о лишении Труханова гражданства менее чем за сутки набрала 25 000 голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским. Труханов заявил, что будет обращаться в суд в случае лишения его гражданства.

Труханова до этого обвиняли в связях с Россией. В феврале Washington Mail со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа писала, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Труханова. В администрации Трампа предполагают, что Труханов связан с одесской преступной группировкой, а также владеет большим количеством акций в четырех офшорных компаниях.

Кроме того, как писало издание, мэр Одессы также имеет гражданство России, что вызывает обеспокоенность как на Украине, так и со стороны «международных партнеров».

