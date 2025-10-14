Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова и артиста балета Полунина

Труханова до этого обвиняли в связях с Россией. В феврале Washington Mail со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа писала, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Труханова. В администрации Трампа предполагают, что Труханов связан с одесской преступной группировкой, а также владеет большим количеством акций в четырех офшорных компаниях.