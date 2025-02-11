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Washington Mail: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова

Ведомости

Белый дом США рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова, передает Washington Mail со ссылкой на свои источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Как сообщается, в администрации Трампа предполагают, что Труханов связан с одесской преступной группировкой, а также владеет большим количеством акций в четырех оффшорных компаниях, зарегистрированных в британских «налоговых гаванях».

Предполагается, что мэр Одессы также имеет гражданство России. «Это вызывает серьезную обеспокоенность не только на Украине, но и среди международных партнеров. Высокопоставленный чиновник, который отвечает за один из ключевых портовых городов страны, может быть заинтересован в чем-то и подвержен влиянию со стороны России», – пишет издание.

Кроме того, Труханов замешан в крупных коррупционных делах на Украине. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили, что он возглавлял преступную организацию, которая в период с 2016 г. по 2019 г. нанесла ущерб Одессе на сотни миллионов гривен.

США ранее также вводили санкции против украинских политиков и бизнесменов, замешанных в коррупции. В 2021 г. под санкции попал олигарх Игорь Коломойский.

Американская компания Sinclair & Wilde, заключившая пять контрактов на поставку военной формы и текстиля для министерства обороны Украины, обвинила оборонное ведомство и национальную полицию республики в коррупции и вымогательстве в ноябре 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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