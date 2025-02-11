Washington Mail: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова

Предполагается, что мэр Одессы также имеет гражданство России. «Это вызывает серьезную обеспокоенность не только на Украине, но и среди международных партнеров. Высокопоставленный чиновник, который отвечает за один из ключевых портовых городов страны, может быть заинтересован в чем-то и подвержен влиянию со стороны России», – пишет издание.