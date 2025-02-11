Washington Mail: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова
Белый дом США рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова, передает Washington Mail со ссылкой на свои источники в администрации президента США Дональда Трампа.
Как сообщается, в администрации Трампа предполагают, что Труханов связан с одесской преступной группировкой, а также владеет большим количеством акций в четырех оффшорных компаниях, зарегистрированных в британских «налоговых гаванях».
Предполагается, что мэр Одессы также имеет гражданство России. «Это вызывает серьезную обеспокоенность не только на Украине, но и среди международных партнеров. Высокопоставленный чиновник, который отвечает за один из ключевых портовых городов страны, может быть заинтересован в чем-то и подвержен влиянию со стороны России», – пишет издание.
Кроме того, Труханов замешан в крупных коррупционных делах на Украине. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили, что он возглавлял преступную организацию, которая в период с 2016 г. по 2019 г. нанесла ущерб Одессе на сотни миллионов гривен.
США ранее также вводили санкции против украинских политиков и бизнесменов, замешанных в коррупции. В 2021 г. под санкции попал олигарх Игорь Коломойский.
Американская компания Sinclair & Wilde, заключившая пять контрактов на поставку военной формы и текстиля для министерства обороны Украины, обвинила оборонное ведомство и национальную полицию республики в коррупции и вымогательстве в ноябре 2024 г.