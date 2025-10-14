Газета
Главная / Политика /

Путин обсудил с Рахмоном итоги саммита в Душанбе

Ведомости

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Его центральной темой стали итоги саммита «Центральная Азия – Россия» и заседания Совета глав стран СНГ, которые прошли в Душанбе. Об этом сообщает информагентство «Ховар».

Главы государств также обсудили отдельные аспекты достигнутых в ходе визита договоренностей и наметили пути их дальнейшей реализации.

Стороны подчеркнули готовность к дальнейшим мерам по развитию таджикско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Фото.

Как прошел саммит лидеров стран СНГ в Душанбе

Политика / Фото

Поездка Путина в Душанбе прошла с 8 по 10 октября. Он провел переговоры с президентом Таджикистана, а также принял участие в саммите «Россия – Центральная Азия» и заседании Совета глав государств СНГ.

Российский и таджикистанский лидеры 9 октября подписали соглашения в Душанбе о сотрудничестве в сфере трудовой миграции. В их числе – документы о медосвидетельствовании граждан республики для работы в РФ, об организованном наборе граждан Таджикистана для временной трудовой деятельности на территории РФ и о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.

