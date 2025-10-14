Путин обсудил с Рахмоном итоги саммита в Душанбе

Российский и таджикистанский лидеры 9 октября подписали соглашения в Душанбе о сотрудничестве в сфере трудовой миграции. В их числе – документы о медосвидетельствовании граждан республики для работы в РФ, об организованном наборе граждан Таджикистана для временной трудовой деятельности на территории РФ и о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.