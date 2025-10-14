Путин назначил Грозова новым послом в Австрии

Еще 18 августа Путин освободил Дмитрия Любинского от должности посла России в Австрии и назначил его заместителем министра иностранных дел. Указ о назначении вступил в силу в тот же день. До этого, 9 июля, от должности заместителя министра иностранных дел был освобожден Михаил Богданов. Он объяснил свое решение уходом на пенсию, отметив: «Уже пора. Возраст, пенсия».