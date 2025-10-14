Газета
Путин назначил Грозова новым послом в Австрии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Грозова новым послом России в Австрии. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Другим указом перед этим глава государства освободил Грозова от должности постоянного представителя России при уставных и других органах СНГ в Минске, которую он занимал до этого.

Еще 18 августа Путин освободил Дмитрия Любинского от должности посла России в Австрии и назначил его заместителем министра иностранных дел. Указ о назначении вступил в силу в тот же день. До этого, 9 июля, от должности заместителя министра иностранных дел был освобожден Михаил Богданов. Он объяснил свое решение уходом на пенсию, отметив: «Уже пора. Возраст, пенсия».

Грозов родился в 1961 г. В 1983 г. окончил Московский государственный институт международных отношений, владеет английским, немецким и французским языками. В системе МИД работает с 1983 г., занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом.

В 2004–2005 гг. он был советником-посланником в посольстве России в Болгарии, в 2009–2014 гг. – генеральным консулом России в Мюнхене, с 2014 по 2018 г. – заместителем директора Первого департамента стран СНГ. В сентябре 2021 г. ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

