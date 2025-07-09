Бывший замглавы МИДа Богданов объяснил свою отставку возрастом

Богданов работал послом России в Египте и представителем при Лиге арабских государств с 2005 по 2011 г. С июня 2011 г. он занимал должность заместителя министра иностранных дел России. С января 2012 г. – специального представителя президента по Ближнему Востоку. Богданов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла с 2001 г.