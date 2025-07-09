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Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России

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Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД России. Указ главы государства размещен на портале опубликования правовых актов.

«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

Другим указом Путин освободил Богданова от обязанностей своего специального представителя по Ближнему Востоку и странам Африки. Оба указа вступают в силу с момента подписания.

На сайте внешнеполитического ведомства указано, что Богданов курировал вопросы отношений России со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и другими международными мусульманскими организациями, проблематику сирийского урегулирования, вопросы собственности бывшей Российской империи в Святой земле (Израиль, Палестина, Ливан, Иордания) и работу секретариата форума «Россия – Африка».

Богданов работал послом России в Египте и представителем при Лиге арабских государств с 2005 по 2011 г. С июня 2011 г. он занимал должность заместителя министра иностранных дел России. С января 2012 г. – специального представителя президента по Ближнему Востоку. Богданов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла с 2001 г.

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