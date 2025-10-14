Газета
Главная / Политика /

США не попали в топ паспортов мира

США впервые вышли из топ-10 паспортов мира. Это следует из рейтинга консалтинговой компании Henley & Partners. Рейтинг основан на данных Международной организации воздушного транспорта (ИАТА).

Соединенные Штаты расположились на 12-й строчке с 180 безвизовыми направлениями. Паспорт страны находится на одной строчке с паспортом Малайзии.

Топ составляют: Сингапур (1 место), Южная Корея (2 место), Япония (3 место), Германия, Италия, Люксембург, Испания, Швейцария (делят 4 место), Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Нидерланды (делят 5 место), Греция, Венгрия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Швеция (делят 6 место), Австралия, Чехия, Мальта, Польша (делят 7 место) и др.

Где дают гражданство по праву рождения

Политика / Международные новости

В топе «сильнейших» паспортов мира США находятся на 30-м месте. В статистике Henley Passport Power используются данные по национальным ВВП 199 стран.

Россия в рейтинге паспортов мира находится на 50-й строчке с 114-ю безвизовыми направлениями. В рейтинге «сильнейших» паспортов РФ занимает 70-е место.

