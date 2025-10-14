Газета
Главная / Политика /

Paris Match не включил Макрона в топ-50 популярных политиков

Ведомости

Журнал Paris Match не включил президента Франции Эммануэля Макрона в топ-50 популярных политиков Франции Ifop-Fiducial. Это следует из материала на сайте журнала.

«Мы знали, что недоверие было велико и гнев французов приглушен. На этот раз он выражен громко. Эммануэль Макрон – первый действующий президент республики, не вошедший в наш рейтинг 50 любимых политических деятелей Франции», – говорится в тексте.

Макрон занял 51-е место. При этом он находится практически на одном 50-м уровне с бывшим премьер-министром Франсуа Байру, но отстает «с точностью до нескольких десятых». Макрон получил 21,5% положительных отзывов о нем, Байру – 21,9%.

Сейчас 78% опрошенных французов негативно относятся к политике Макрона после 70% в прошлом месяце, что тоже стало рекордом, отметил генеральный директор рейтинга Фредерик Даби.

Рейтинг ведется с декабря 2003 г. Предшественники Макрона Николя Саркози и Франсуа Олланд за время своего правления ни разу не опускались ниже 43-го места, отметил Paris Match.

По сентябрьской статистике службы Verian, рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низких значений с 2017 г. Среди респондентов только 15% заявили, что доверяют главе государства и одобряют его работу. При этом 80% опрошенных негативно отнеслись к деятельности Макрона, а еще 5% участников исследования не смогли дать точного ответа. В отношении занимавшего тогда пост премьер-министра Франции Байру также выразили недовольство 82%. Только 14% одобрили его работу в должности.

