Paris Match не включил Макрона в топ-50 популярных политиков

По сентябрьской статистике службы Verian, рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низких значений с 2017 г. Среди респондентов только 15% заявили, что доверяют главе государства и одобряют его работу. При этом 80% опрошенных негативно отнеслись к деятельности Макрона, а еще 5% участников исследования не смогли дать точного ответа. В отношении занимавшего тогда пост премьер-министра Франции Байру также выразили недовольство 82%. Только 14% одобрили его работу в должности.