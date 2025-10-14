Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский назначит главу военной администрации Одессы в ближайшее время

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время назначит главу Одесской городской военной администрации. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа», – заявил Зеленский.

14 октября Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства. Информация появилась вскоре после публикации заявления украинского лидера о наличии российского гражданства у «некоторых лиц».

Украинское интернет-издание «Страна» писало, что Труханов собирается исполнять обязанности мэра, пока его полномочия не прекратит горсовет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь