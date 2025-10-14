Зеленский назначит главу военной администрации Одессы в ближайшее время
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время назначит главу Одесской городской военной администрации. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
«Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа», – заявил Зеленский.
14 октября Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства. Информация появилась вскоре после публикации заявления украинского лидера о наличии российского гражданства у «некоторых лиц».
Украинское интернет-издание «Страна» писало, что Труханов собирается исполнять обязанности мэра, пока его полномочия не прекратит горсовет.