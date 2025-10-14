АР рассказало о депортациях иммигрантов в «сумках» из США
Иммиграционная и таможенная полиция США (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) депортируют иммигрантов в сумках. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на «многочисленные случаи» применения такого вида депортации.
Сумки представляют «черно-желтое устройство полного усмирения» под аббревиатурой WRAP. Агентство узнало как минимум о пяти случаях применения подобного вида депортации в 2020 г., а также как минимум семи случаях в 2025 г. Примечательно, что все инциденты пришлись на президентские сроки республиканца Дональда Трампа.
ICE использовало это устройство, несмотря на опасения в докладе министерства внутренней безопасности США от 2023 г. Опасения ведомства были вызваны, в частности, сообщениями о смертях от применения WRAP. «За последнее десятилетие Associated Press выявило дюжину случаев смерти, когда местная полиция или тюремщики по всей территории США применяли WRAP, а вскрытия показали, что «сдерживание» сыграло свою роль в смерти», – следует из материала.
Трамп после вступления в должность президента начал борьбу с нелегальными иммигрантами в США. С момента его возвращения в Белый дом было выслано около 50 000 мигрантов (не только нелегалов), из которых 10% были депортированы по ускоренной схеме.
Как отмечали в Центре исследования иммиграции (CIS) в феврале, если нынешние тенденции сохранятся, численность мигрантов в США к 2030 г. может достигнуть 62,5 млн человек, а к 2040 г. – уже 82,2 млн человек.