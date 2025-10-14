Сектор Газа перейдет под управление нового комитета
Для управления сектором Газа будет создан комитет, куда войдут 15 палестинских технократов. Об этом сообщил министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти, передает Associated Press.
«Нам необходимо задействовать их для обеспечения повседневной жизни людей в Газе, а “совет мира” должен поддерживать и контролировать поток финансов и денег, которые пойдут на восстановление Газы», – сказал он.
Министр заявил, что комитет из 15 человек уже одобрен всеми палестинскими фракциями, включая палестинскую группировку «Хамас».
Он сказал, что члены «Хамаса» приветствуют план Трампа. Со своей стороны Израиль должен выполнить условия вывода войск из Газы, обеспечить поток гуманитарной помощи и развернуть административный комитет на местах для обеспечения безопасности гражданского населения, добавил египетский министр. Абдельатти сообщил, что Египет проведет конференцию по восстановлению и реконструкции Газы при поддержке США и Германии.
3 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. Первая фаза урегулирования прошла 13 октября, 14 октября Трамп объявил о старте второй фазы плана, по которой будут возвращены тела погибших.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что палестинская проблема не исчерпывается планом Трампа, в этом направлении предстоит проделать еще много работы.