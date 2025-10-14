Израиль ограничил помощь Газе и оставил границу закрытой

Израиль ограничил помощь Газе и оставил границу закрытойНесмотря на прекращение войны, КПП с Египтом остается закрытым, а «Хамас» провел казни – Reuters
Перспективы исполнения плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа омрачило ограничение поставок гуманитарной помощи Израиля и публичные казни со стороны группировки «Хамас». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, после объявления о завершении войны в секторе Газа Израиль также отложил планы по открытию пограничного перехода с Египтом, как минимум, до 15 октября. Отмечается, что открытие КПП необходимо, чтобы эвакуировать раненых.
Еврейское государство объяснило это тем, что «Хамас» медлил с передачей тел погибших заложников. Боевики палестинской группировки, в свою очередь заявили, что передача тел задержалась, поскольку «найти тела погибших сложно», пишет агентство.
По данным Reuters, «Хамас» быстро восстановил контроль над улицами городских районов Газы после частичного вывода израильских войск. Как пишет агентство со ссылкой на видеозапись, распространенную в интернете, группировка провела публичные казни.
На видеозаписи боевики привели семерых мужчин со связанными за спиной руками на городскую площадь в Газе, поставили их на колени и расстреляли на глазах у десятков человек. Источник в группировке подтвердил Reuters, что видео было снято 13 октября и что «Хамас» участвовал в казнях.
Собеседники Reuters из числа представителей «Хамаса» также заявили, что группировка «больше не потерпит нарушений порядка в Газе и будет преследовать коллаборационистов, вооруженных мародеров и наркоторговцев».
3 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.
Возвращение заложников вошло в план американского президента по урегулированию конфликта в анклаве. 29 сентября его опубликовал Белый дом. В документе значатся также требования о демилитаризации территории и выводе израильских войск. Члены «Хамаса» могут пройти процедуру амнистии, жители анклава получат гуманитарную помощь.
В ходе саммита 13 октября лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе. Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что соглашение показало, что можно достичь успеха, если нации откладывают разногласия и работают ради общего будущего.