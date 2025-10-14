Израиль ограничил помощь Газе и оставил границу закрытой

На видеозаписи боевики привели семерых мужчин со связанными за спиной руками на городскую площадь в Газе, поставили их на колени и расстреляли на глазах у десятков человек. Источник в группировке подтвердил Reuters, что видео было снято 13 октября и что «Хамас» участвовал в казнях.