Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Израиль ограничил помощь Газе и оставил границу закрытой

Несмотря на прекращение войны, КПП с Египтом остается закрытым, а «Хамас» провел казни – Reuters
Анастасия Брянцева
Leo Correa / AP
Leo Correa / AP

Перспективы исполнения плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа омрачило ограничение поставок гуманитарной помощи Израиля и публичные казни со стороны группировки «Хамас». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, после объявления о завершении войны в секторе Газа Израиль также отложил планы по открытию пограничного перехода с Египтом, как минимум, до 15 октября. Отмечается, что открытие КПП необходимо, чтобы эвакуировать раненых.

Еврейское государство объяснило это тем, что «Хамас» медлил с передачей тел погибших заложников. Боевики палестинской группировки, в свою очередь заявили, что передача тел задержалась, поскольку «найти тела погибших сложно», пишет агентство.

Трамп пообещал восстановить Газу за счет международной помощи

Политика / Международные новости

По данным Reuters, «Хамас» быстро восстановил контроль над улицами городских районов Газы после частичного вывода израильских войск. Как пишет агентство со ссылкой на видеозапись, распространенную в интернете, группировка провела публичные казни.

На видеозаписи боевики привели семерых мужчин со связанными за спиной руками на городскую площадь в Газе, поставили их на колени и расстреляли на глазах у десятков человек. Источник в группировке подтвердил Reuters, что видео было снято 13 октября и что «Хамас» участвовал в казнях.

Собеседники Reuters из числа представителей «Хамаса» также заявили, что группировка «больше не потерпит нарушений порядка в Газе и будет преследовать коллаборационистов, вооруженных мародеров и наркоторговцев».

3 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.

Возвращение заложников вошло в план американского президента по урегулированию конфликта в анклаве. 29 сентября его опубликовал Белый дом. В документе значатся также требования о демилитаризации территории и выводе израильских войск. Члены «Хамаса» могут пройти процедуру амнистии, жители анклава получат гуманитарную помощь.

В ходе саммита 13 октября лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе. Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что соглашение показало, что можно достичь успеха, если нации откладывают разногласия и работают ради общего будущего.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её