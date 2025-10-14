Газета
Bloomberg пояснил слова Уитакера о заявлении США по поставкам оружия Киеву

Ведомости

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, говоря о том, что США сделают «заявление» о поставках вооружения Украине 15 октября, имел в виду, что ожидает от союзников обещаний выделить «крупные» средства на закупку украинских вооружений. Об этом пишет Bloomberg.  

«PURL работает гладко и эффективно. Сейчас мы просто ожидаем, что наши европейские союзники продолжат закупки, а завтра, как я и говорил, будут сделаны важные заявления», – сказал он.

Уитакер также говорил, что «настало время нашим союзникам по НАТО активизироваться и реально реализовать свои обязательства перед Украиной по ее обороне, чтобы заключить мирное соглашение». Он также выразил мнение, что страны Евросоюза должны оказывать военную поддержку Украине активнее.

В рамках программы PURL Украина может покупать оружие у США на средства, предоставленные европейскими партнерами.

