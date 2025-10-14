Вашингтон анонсировал заявление о поставках оружия Украине 15 октября
Американская сторона 15 октября сделает «крупное заявление» о поставках оружия Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», – сказал он, отметив, что президент США Дональд Трамп уже направил Киеву «лучшее в мире вооружение» (цитата по РБК).
Уитакер также выразил мнение, что страны Евросоюза должны оказывать военную поддержку Украине активнее. Особенно он выделил программу альянса PURL, которая предполагает закупку американского вооружения за счет стран ЕС.
6 октября Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться. Американский лидер отметил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине дальнобойных ракет.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 13 октября предупредил, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех – и прежде всего для него самого. Он напомнил про заявление американского главы, что если президент РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится», и выразил надежду, что это «очередная пустая угроза».