Эстония намерена ускорить строительство дороги в объезд «Саатсеского сапога»

По данным ERR, в начале 2025 г. транспортный департамент Эстонии приступил к проектированию дорог в объезд «Саатсеского сапога». Всего предстоит построить два объезда, длина более короткого составит примерно 300-400 м. Глава Лыунаского отделения ведомства Янар Тааль рассказал, что тендер на строительство объявят в конце ноября. Планировалось, что дорога будет готова примерно через два года.