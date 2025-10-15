Эстония намерена ускорить строительство дороги в объезд «Саатсеского сапога»
Эстония хочет ускорить строительство дороги в объезд «Саатсеского сапога» – части Псковской области – из-за сообщений пограничников, которые якобы видели вооруженных людей на проходящем через территорию России участке шоссе Вярска – Саатсе. Об этом сообщил глава эстонского МВД Игорь Таро, передает ERR.
«Образно говоря, мы должны запустить этот "дорожный каток" как можно скорее, и коллеги уже сообщили мне, что каток заведен, а водитель уже за рулем», – сказал он.
По данным ERR, в начале 2025 г. транспортный департамент Эстонии приступил к проектированию дорог в объезд «Саатсеского сапога». Всего предстоит построить два объезда, длина более короткого составит примерно 300-400 м. Глава Лыунаского отделения ведомства Янар Тааль рассказал, что тендер на строительство объявят в конце ноября. Планировалось, что дорога будет готова примерно через два года.
12 октября эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония в будущем намерена полностью прекратить пользоваться дорогой, которая частично проходит по российской территории.
Департамент полиции и погранохраны (PPA) Эстонии на этой неделе принял решение закрыть проезд через так называемый Саатсеский сапог, который частично проходит по территории Псковской области. Решение, как сообщалось, приняли вечером 10 октября на фоне «более активного» передвижения российских пограничников.