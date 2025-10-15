Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Дитятина

Трехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Дитятин скончался в возрасте 68 лет. Он завоевал медали во всех видах программы на Олимпийских играх 1980 г. в Москве, что было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Завершив спортивную карьеру, Дитятин стал заниматься тренерской и педагогической деятельностью. Окончив Государственный институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, он с 2002 г. возглавлял кафедру гимнастики в РГПУ им. А.И. Герцена. Был награжден орденами Ленина и «Знак Почета», а в 2004 г. был включен в Международный зал гимнастической славы.