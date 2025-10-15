Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Дитятина

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике и преподавателя РГПУ им. А.И. Герцена Александра Дитятина. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

Путин охарактеризовал Дитятина как легендарного представителя отечественной школы спортивной гимнастики. Глава государства отметил, что спортсмен отличался целеустремленностью, сильной волей и высокой требовательностью к себе. Его полная самоотдача стала основой для выдающихся достижений и ярких побед. Эти же качества он прививал своим многочисленным ученикам.

«Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, товарищей по ленинградскому "Динамо" и нашей национальной сборной», – сказал российский лидер.

Трехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Дитятин скончался в возрасте 68 лет. Он завоевал медали во всех видах программы на Олимпийских играх 1980 г. в Москве, что было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Завершив спортивную карьеру, Дитятин стал заниматься тренерской и педагогической деятельностью. Окончив Государственный институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, он с 2002 г. возглавлял кафедру гимнастики в РГПУ им. А.И. Герцена. Был награжден орденами Ленина и «Знак Почета», а в 2004 г. был включен в Международный зал гимнастической славы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её