Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Дитятина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике и преподавателя РГПУ им. А.И. Герцена Александра Дитятина. Его слова опубликованы на сайте Кремля.
Путин охарактеризовал Дитятина как легендарного представителя отечественной школы спортивной гимнастики. Глава государства отметил, что спортсмен отличался целеустремленностью, сильной волей и высокой требовательностью к себе. Его полная самоотдача стала основой для выдающихся достижений и ярких побед. Эти же качества он прививал своим многочисленным ученикам.
«Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, товарищей по ленинградскому "Динамо" и нашей национальной сборной», – сказал российский лидер.
Трехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Дитятин скончался в возрасте 68 лет. Он завоевал медали во всех видах программы на Олимпийских играх 1980 г. в Москве, что было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Завершив спортивную карьеру, Дитятин стал заниматься тренерской и педагогической деятельностью. Окончив Государственный институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, он с 2002 г. возглавлял кафедру гимнастики в РГПУ им. А.И. Герцена. Был награжден орденами Ленина и «Знак Почета», а в 2004 г. был включен в Международный зал гимнастической славы.