Хегсет: США ожидают от НАТО увеличения закупок американского оружия для Украины
Вашингтон ожидает, что союзники по НАТО будут покупать больше оружия для Украины. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет на совместном выступлении с генсеком НАТО Марком Рютте. Сейчас Хегсет находится в Брюсселе, где пройдет встреча министров обороны НАТО.
«Мы ожидаем, что больше стран будут делать пожертвования, приобретут еще больше [вооружений у США], чтобы помочь Украине, чтобы привести этот конфликт к мирному урегулированию», – сказал он (цитата по ТАСС).
Закупка американского оружия может проводиться по программе PURL (Priority Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»). В рамках программы PURL Украина может покупать оружие у США на средства, предоставленные европейскими партнерами.
14 октября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября будут сделаны «важные заявления» по поставкам оружия Украине. Уитакер имел в виду, что ожидает от союзников обещаний выделить «крупные» средства на закупку украинских вооружений, уточнял Bloomberg.
6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках дальнобойных ракет Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться. Американский лидер отметил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине дальнобойных ракет.