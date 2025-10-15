Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ из-за митинга в Тбилиси

13 октября правящая партия Грузии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» представила ряд законопроектов, направленных на ужесточение наказаний за нарушение правил проведения митингов. Планируется, что демонстрант может быть арестован на 15 дней, если наденет маску, будет иметь при себе слезоточивый газ, перекроет дорогу или установит препятствия на проезжей части. При повторном нарушении арест может быть увеличен до 20 дней.