Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ из-за митинга в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Элиной Валтонен, т. к. она присутствовала на митинге в Тбилиси 14 октября, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на заявление пресс-службы правительства.
«Премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии из-за ее вчерашнего участия в незаконной акции и распространения ложных заявлений», – говорится в сообщении представителей кабмина.
Агентство напомнило, что Валтонен посетила акцию протеста, заявив в видеообращении о желании демонстрантов выразить обеспокоенность «репрессивным курсом страны». Она отметила, что граждане имеют право на демократию, свободу выражения и соблюдение основных прав человека.
13 октября правящая партия Грузии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» представила ряд законопроектов, направленных на ужесточение наказаний за нарушение правил проведения митингов. Планируется, что демонстрант может быть арестован на 15 дней, если наденет маску, будет иметь при себе слезоточивый газ, перекроет дорогу или установит препятствия на проезжей части. При повторном нарушении арест может быть увеличен до 20 дней.