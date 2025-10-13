В Грузии ужесточат наказание за нарушение правил проведения митингов
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» представила ряд законопроектов, направленных на ужесточение наказаний за нарушение правил проведения митингов. Об этом заявил лидер парламентской фракции партии Ираклий Кирцхалия в ходе брифинга, передает ТАСС.
Он уточнил, что в случае если участник митинга наденет маску, будет иметь при себе слезоточивый газ, перекроет дорогу или установит препятствия на проезжей части, то при первом нарушении он будет подвергнут аресту на 15 дней. В случае если нарушителем окажется организатор акции – на 20 дней.
За участие в митинге, который власти требуют прекратить, может быть назначено наказание в виде административного ареста на 60 дней. Те, кто во время собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или иные предметы, которые могут нанести вред, могут быть арестованы на 65 дней.
Повторное нарушение повлечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до одного года.
Предполагается, что в Уголовный кодекс Грузии также внесут статью, согласно которой человек, который в третий раз не подчинится требованиям полиции или оскорбил сотрудника правоохранительных органов, будет лишен свободы на срок до одного года, а при повторном нарушении – до двух лет.
Вечером 4 октября в Тбилиси прошли акции протеста. В результате столкновений пострадали 14 сотрудников полиции. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта.
Тбилисский городской суд 7 октября заключил под стражу оперного певца Паате Бурчуладзе, бывшего главного прокурора страны Муртазу Зоделаву, члена «Национального движения» Ираклия Надирадзе, одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паате Манджгаладзе и полковника Лаше Беридзе, которые выступали организаторами штурма президентского дворца.
Зоделава, Бурчуладзе и Надирадзе обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 222 (попытка захвата и блокирования объекта стратегического и особого значения), ч. 1 ст. 225 (организация и руководство групповым насилием) и ст. 317 УК Грузии (призывы к силовой смене конституционного строя и свержению госвласти). Беридзе же предъявили обвинение только по первым двум статьям.