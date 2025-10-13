В Грузии ужесточат наказание за нарушение правил проведения митингов

За участие в митинге, который власти требуют прекратить, может быть назначено наказание в виде административного ареста на 60 дней. Те, кто во время собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или иные предметы, которые могут нанести вред, могут быть арестованы на 65 дней.