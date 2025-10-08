Захарова: авторы акций в Грузии хотели реализовать сценарий «майдана»
В акциях протеста, которые прошли в Грузии 4 октября, заинтересованы только внерегиональные силы. Их авторы планировали реализовать сценарий украинского «майдана». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, авторы протестов также хотели использовать Грузию для дестабилизации обстановки на южных рубежах России. Кроме того, они планировали «установить там марионеточное правительство, полностью подчинить республику воле Запада, закрепить ее в результате на антироссийских позициях», добавила дипломат.
Вместе с тем официальный представитель российского МИДа подчеркнула, что Москва нацелена на мирные, взаимовыгодные и равноправные отношения со всеми странами Южного Кавказа.
Вечером 4 октября в Тбилиси прошли акции протеста. В результате столкновений пострадали 14 сотрудников полиции. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта.
6 октября стало известно, что прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту во время выборов 4 октября. Им грозит до девяти лет лишения свободы. По данным прокуратуры, за несколько дней до выборов оппозиционеры публично призвали общество поддержать свержение власти, в котором должны были участвовать агрессивно настроенные граждане.
Тбилисский городской суд 7 октября заключил под стражу оперного певца Паате Бурчуладзе, бывшего главного прокурора страны Муртазу Зоделаву, члена «Национального движения» Ираклия Надирадзе, одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паате Манджгаладзе и полковника Лаше Беридзе, которые выступали организаторами штурма президентского дворца.
Зоделава, Бурчуладзе и Надирадзе обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 222 (попытка захвата и блокирования объекта стратегического и особого значения), ч. 1 ст. 225 (организация и руководство групповым насилием) и ст. 317 УК Грузии (призывы к силовой смене конституционного строя и свержению госвласти). Беридзе же предъявили обвинение только по первым двум статьям.