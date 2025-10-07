В Грузии арестовали организаторов штурма президентского дворца

6 октября стало известно, что прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту во время выборов 4 октября. Им грозит до девяти лет лишения свободы. По данным прокуратуры, за несколько дней до выборов оппозиционеры публично призвали общество поддержать свержение власти, в котором должны были участвовать агрессивно настроенные граждане.