В Грузии арестовали организаторов штурма президентского дворца
Тбилисский городской суд заключил под стражу оперного певца Паате Бурчуладзе, бывшего главного прокурора страны Муртазу Зоделаву, члена «Национального движения» Ираклия Надирадзе, одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паате Манджгаладзе и полковника Лаше Беридзе, которые выступали организаторами штурма президентского дворца 4 октября. Об этом сообщает Interpressnews.
Прокурор Важа Тодуа рассказал агентству, что такое решение приняли в связи с риском того, что обвиняемые могут скрыться, скрыть доказательства или совершить новые преступления.
В ходе слушания адвокаты не согласились с ходатайством прокурора. Они заявили о политической мотивации дела и ходатайствовали о том, чтобы задержанных оставили без избрания меры пресечения, пишет Interpressnews.
Зоделава, Бурчуладзе и Надирадзе обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 222 (попытка захвата и блокирования объекта стратегического и особого значения), ч. 1 ст. 225 (организация и руководство групповым насилием) и ст. 317 УК Грузии (призывы к силовой смене конституционного строя и свержению госвласти). Беридзе же предъявили обвинение только по первым двум статьям.
Вечером 4 октября в Тбилиси прошли акции протеста. В результате столкновений пострадали 14 сотрудников полиции. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта.
6 октября стало известно, что прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту во время выборов 4 октября. Им грозит до девяти лет лишения свободы. По данным прокуратуры, за несколько дней до выборов оппозиционеры публично призвали общество поддержать свержение власти, в котором должны были участвовать агрессивно настроенные граждане.