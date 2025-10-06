Премьер-министр Грузии рассказал о пятой попытке революции за четыре года
За последние четыре года в Грузии произошло пять попыток революции. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Рустави-2».
По его словам, последняя попытка «была поддержана извне». «Мы не будем дожидаться шестой, седьмой и восьмой попыток», – добавил он.
Вечером 4 октября в Тбилиси прошли акции протеста. В результате столкновений пострадали 14 сотрудников полиции. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта.
6 октября стало известно, что прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту во время выборов 4 октября. Им грозит до девяти лет лишения свободы. По данным прокуратуры, за несколько дней до выборов оппозиционеры публично призвали общество поддержать свержение власти, в котором должны были участвовать агрессивно настроенные граждане.