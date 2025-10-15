Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль не слышал о массовом исходе стран из БРИКС после угроз Трампа

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждение президента США Дональда Трампа о якобы массовом выходе стран из объединения БРИКС. Представитель Кремля подчеркнул, что не располагает данными о таких решениях участников группы. Также он отметил, что БРИКС не ставит своей целью противостоять кому бы то ни было.

«Это объединение никогда ничего не планировало против каких-то третьих стран. Никогда ничего не планировало против каких-то валют третьих стран. Это объединение тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся», – заявил Песков во время пресс-колла.

Он напомнил, что именно такая позиция БРИКС была отражена во всех итоговых документах встреч лидеров и участников объединения.

О выходе «всех стран» из БРИКС 14 октября заявил Трамп на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме. Лидер США связал это с тем, что заранее припугнул все страны: если они хотят быть в БРИКС, на их товары будут введены пошлины.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её