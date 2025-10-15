Кремль не слышал о массовом исходе стран из БРИКС после угроз Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждение президента США Дональда Трампа о якобы массовом выходе стран из объединения БРИКС. Представитель Кремля подчеркнул, что не располагает данными о таких решениях участников группы. Также он отметил, что БРИКС не ставит своей целью противостоять кому бы то ни было.
«Это объединение никогда ничего не планировало против каких-то третьих стран. Никогда ничего не планировало против каких-то валют третьих стран. Это объединение тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся», – заявил Песков во время пресс-колла.
Он напомнил, что именно такая позиция БРИКС была отражена во всех итоговых документах встреч лидеров и участников объединения.
О выходе «всех стран» из БРИКС 14 октября заявил Трамп на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме. Лидер США связал это с тем, что заранее припугнул все страны: если они хотят быть в БРИКС, на их товары будут введены пошлины.