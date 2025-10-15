Главой Одесской военной администрации назначен Сергей Лысак

14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Гражданства также лишены артист балета Сергей Полунин и бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Труханов говорил, что будет обращаться в суд в случае лишения его гражданства. Он работает городским головой Одессы с мая 2014 г.