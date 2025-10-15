Газета
Главой Одесской военной администрации назначен Сергей Лысак

Днем ранее мэра Труханова лишили гражданства Украины за паспорт РФ
Ведомости

Главой новообразованной Одесской военной администрации стал бригадный генерал Сергей Лысак. Соответствующее распоряжение подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Лысак подтвердил в своем Telegram-канале, что завершает работу в должности начальника Днепропетровской областной военной администрации. Администрацию Днепропетровской области временно возглавит Владислав Гайваненко.

Лысак работал в военной администрации Днепропетровской области с февраля 2023 г. До этого, с июля 2022 по февраль 2023 г., был начальником управления СБУ в регионе.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Гражданства также лишены артист балета Сергей Полунин и бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Труханов говорил, что будет обращаться в суд в случае лишения его гражданства. Он работает городским головой Одессы с мая 2014 г.

Позже служба безопасности Украины опубликовала предполагаемую копию российского загранпаспорта мэра Одессы Геннадия Труханова. Действие внутреннего паспорта РФ было отменено представителями Труханова в 2017 г., но суд в РФ сообщил, что отмена или отказ лица от такого документа «не влечет лишения гражданства Российской Федерации», утверждали в спецслужбе.

