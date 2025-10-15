Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Великобритания расширила санкции против России

Ведомости

Великобритания расширила санкционный список против России до 90 позиций.

Под санкциями в обновленном перечне также оказалось 51 судно, у которых якобы были найдены связи с Москвой. Великобритания также ввела рестрикции в отношении Трансстройбанка, Примсоцбанка, «ББР банка» и других кредитных организаций в РФ. В список добавили пять физлиц и 35 организаций.

3 октября Евросоюз (ЕС) продлил действие санкционного механизма против России, введенного в октябре 2024 г. за «гибридные действия» в дополнение к основным рестрикциям. Теперь санкции продлятся минимум до 9 октября 2026 г. В рамках рестрикций действуют заморозка российских активов и визовые запреты для граждан и компаний, которых обвиняют в «гибридной активности».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её