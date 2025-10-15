Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила санкционный список против России до 90 позиций.
Под санкциями в обновленном перечне также оказалось 51 судно, у которых якобы были найдены связи с Москвой. Великобритания также ввела рестрикции в отношении Трансстройбанка, Примсоцбанка, «ББР банка» и других кредитных организаций в РФ. В список добавили пять физлиц и 35 организаций.
3 октября Евросоюз (ЕС) продлил действие санкционного механизма против России, введенного в октябре 2024 г. за «гибридные действия» в дополнение к основным рестрикциям. Теперь санкции продлятся минимум до 9 октября 2026 г. В рамках рестрикций действуют заморозка российских активов и визовые запреты для граждан и компаний, которых обвиняют в «гибридной активности».