Великобритания расширила санкции против России

Под санкциями в обновленном перечне также оказалось 51 судно, у которых якобы были найдены связи с Москвой. Великобритания также ввела рестрикции в отношении Трансстройбанка, Примсоцбанка, «ББР банка» и других кредитных организаций в РФ. В список добавили пять физлиц и 35 организаций.