Главная / Политика /

ЕС продлил на год санкции против России за «гибридные действия»

Ведомости

Евросоюз на год продлил действие санкционного механизма против России, введенного в октябре 2024 г. за «гибридные действия» в дополнение к основным рестрикциям.

Как говорится в заявлении Совета ЕС, ограничения сохраняются до 9 октября 2026 г. Там отмечается, что такое решение принято «в свете продолжения гибридной деятельности России, включая манипулирование информацией и вмешательство извне в отношении ЕС, его государств-членов и партнеров».

Санкционный режим предусматривает заморозку активов и визовые запреты для граждан и компаний, которых обвиняют в «гибридной активности». Под действие мер подпадают 47 физических лиц и 15 организаций.

В мае 2024 г. НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса, включая «дезинформацию и саботаж». По данным альянса, инциденты расследовались в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании. Тогда же страны НАТО подтвердили готовность продолжать поддержку Киева.

