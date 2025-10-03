ЕС продлил на год санкции против России за «гибридные действия»

Как говорится в заявлении Совета ЕС, ограничения сохраняются до 9 октября 2026 г. Там отмечается, что такое решение принято «в свете продолжения гибридной деятельности России, включая манипулирование информацией и вмешательство извне в отношении ЕС, его государств-членов и партнеров».