ЕС установил новые рамки санкций из-за якобы «гибридных действий» России

В начале мая НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса, включая «дезинформацию и саботаж». На сайте организации было указано, что страны – участницы НАТО обеспокоены недавними «вредоносными действиями» на территории альянса, в том числе теми, в результате которых были начаты расследования и выдвинуты обвинения «в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании». Также заявлялось, что страны альянса намерены продолжать поддерживать Киев.