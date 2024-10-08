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ЕС установил новые рамки санкций из-за якобы «гибридных действий» России

Ведомости

Совет Европейского союза установил в отношении РФ новые рамки ограничительных мер в ответ на якобы «дестабилизирующие действия России за рубежом». Об этом сообщается на сайте совета.

Решение основано на предложении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Мера является частью ответа Евросоюза на якобы «продолжающуюся кампанию гибридных действий России, которая в последнее время усилилась за счет новых операций на европейской территории».

«В соответствии с этими новыми рамками, указанные лица будут подвергнуты замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства», – говорится в сообщении Европейского совета.

Указано также, что физлицам запретят въезжать на территорию ЕС или следовать через нее транзитом.

В конце июня в ЕС заявили о намерении разработать новый санкционный режим против РФ «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом». «Россия активизировала свою кампанию новыми операциями на европейской земле. ЕС ответит на такие действия», – говорилось тогда.

В начале мая НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса, включая «дезинформацию и саботаж». На сайте организации было указано, что страны – участницы НАТО обеспокоены недавними «вредоносными действиями» на территории альянса, в том числе теми, в результате которых были начаты расследования и выдвинуты обвинения «в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании». Также заявлялось, что страны альянса намерены продолжать поддерживать Киев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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