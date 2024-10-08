ЕС установил новые рамки санкций из-за якобы «гибридных действий» России
Совет Европейского союза установил в отношении РФ новые рамки ограничительных мер в ответ на якобы «дестабилизирующие действия России за рубежом». Об этом сообщается на сайте совета.
Решение основано на предложении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Мера является частью ответа Евросоюза на якобы «продолжающуюся кампанию гибридных действий России, которая в последнее время усилилась за счет новых операций на европейской территории».
«В соответствии с этими новыми рамками, указанные лица будут подвергнуты замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства», – говорится в сообщении Европейского совета.
Указано также, что физлицам запретят въезжать на территорию ЕС или следовать через нее транзитом.
В конце июня в ЕС заявили о намерении разработать новый санкционный режим против РФ «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом». «Россия активизировала свою кампанию новыми операциями на европейской земле. ЕС ответит на такие действия», – говорилось тогда.
В начале мая НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса, включая «дезинформацию и саботаж». На сайте организации было указано, что страны – участницы НАТО обеспокоены недавними «вредоносными действиями» на территории альянса, в том числе теми, в результате которых были начаты расследования и выдвинуты обвинения «в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании». Также заявлялось, что страны альянса намерены продолжать поддерживать Киев.