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В ЕС анонсировали новый санкционный режим против России

Ведомости

ЕС начнет разработку нового санкционного режима против России «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом». Это следует из заявления по итогам встречи.

«Евросовет решительно осуждает все виды гибридной деятельности, которая набирает обороты и нацелена на ЕС, его государства-члены и партнеров <...> Россия активизировала свою кампанию новыми операциями на европейской земле. ЕС ответит на такие действия», – говорится в заявлении.

В качестве ответа ЕС намерен продолжить работу по установлению нового режима санкций против России.

24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в таких странах, как Китай, Казахстан, Киргизия, Турция и ОАЭ.

Под санкции ЕС попала аналог системы SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Организациям ЕС, работающим за пределами России, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам, операторам ЕС отныне будет запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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