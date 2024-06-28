В ЕС анонсировали новый санкционный режим против России
ЕС начнет разработку нового санкционного режима против России «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом». Это следует из заявления по итогам встречи.
«Евросовет решительно осуждает все виды гибридной деятельности, которая набирает обороты и нацелена на ЕС, его государства-члены и партнеров <...> Россия активизировала свою кампанию новыми операциями на европейской земле. ЕС ответит на такие действия», – говорится в заявлении.
В качестве ответа ЕС намерен продолжить работу по установлению нового режима санкций против России.
24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в таких странах, как Китай, Казахстан, Киргизия, Турция и ОАЭ.
Под санкции ЕС попала аналог системы SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Организациям ЕС, работающим за пределами России, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам, операторам ЕС отныне будет запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему.