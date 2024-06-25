Что означают ограничения 14-го пакета санкций ЕС против России

Как поясняет Бойко из NSP, раньше оператор, который намеревался осуществить нерегулярный рейс между Россией и ЕС, в том числе через третьи страны, с участием российского лица, сообщал за 48 часов до соответствующего рейса информацию компетентному органу государства-члена и если не получал отказа, то мог совершать подобный рейс. «Теперь на такие рейсы также будет распространяться общий запрет», – говорит юрист. Он добавил, что запрет не распространяется на воздушные суда, имеющие максимальное количество мест для сидения на четыре человека и максимальную взлетную массу не более 2000 кг при использовании для частных, некорпоративных полетов на территории ЕС. «Дополнительно в сроки, установленные государствами – членами ЕС, необходимо будет предоставлять в адрес компетентных органов информацию о конечном бенефициарном владельце воздушного судна, предполагаемом полете и пассажирах», – уточнил Бойко. Как отмечает главред отраслевого издания «Авиапорт» Олег Пантелеев, после 2020 г. и особенно 2022 г. спрос на услуги со стороны российских лиц у европейских компаний снижался, многие из россиян перешли на услуги компаний из других юрисдикций. «Важно следить за практикой применения запрета. С одной стороны, поставщики услуг не всегда выполняют санкции, с другой – в будущем могут ради перестраховки ввести и более жесткие ограничения в инициативном порядке, вроде недопуска отдельных российских граждан на рейсы», – допускает Пантелеев. Кроме того, российские авиакомпании оказались среди 47 юрлиц, против которых ввели санкции, – пассажирская «Уральские авиалинии» и транспортная «Волга-Днепр» (уже находится под санкциями Великобритании, Канады и др.).