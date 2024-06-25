Что означают ограничения 14-го пакета санкций ЕС против России

Что означают ограничения 14-го пакета санкций ЕС против РоссииРадикально ситуацию для российской экономики они не изменят
Евросоюз 24 июня утвердил очередной, 14-й пакет санкций против России в связи с боевыми действиями на Украине. Рестрикции касаются поставок гелия, перевалки через Евросоюз (ЕС) сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на «материнские» фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций. «Ведомости» разбирались в ключевых ограничениях.
Санкции для СПГ и гелия
ЕС впервые запретил реэкспорт СПГ через порты своих стран-членов. По данным Euractiv, гавани Бельгии, Франции, Нидерландов и Испании – ключевые узлы реэкспорта российского газа в Турцию, Китай и Юго-Восточную Азию. Прямого импорта СПГ в страны ЕС ограничения не касаются.
Как пояснил «Ведомостям» старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин, в российском экспорте СПГ в направлении ЕС идет до 80% поставок. В 2023 г., по данным GIIGNL, Европа (с Великобританией и Турцией) импортировала 121,4 млн т СПГ, из них 14,4 млн т (12%) – из России. Объем перевалки российского СПГ через ЕС в третьи страны – 1,7 млн т в 2023 г., уточнил замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, основная часть реэкспорта идет в КНР. Теперь же, продолжает Белогорьев, ЕС, запретив перевалку, увеличит предложение российского газа на своем рынке.
ЕС также запретил инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения российских проектов СПГ. Среди них «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». Ущерб для первых двух очередей «Арктик СПГ – 2» зависит от того, удастся ли «Новатэку» быстро запустить полноценную перевалку в Мурманской области, считает Белогорьев.
Кроме того, ЕС запретил поставки гелия из России. Амурский ГПЗ – крупнейший в мире потенциальный производитель этого газа. После выхода на полную мощность он будет выпускать 60 млн куб. м гелия. С сентября 2023 г. по январь 2024 г. предприятие отгрузило отечественным и зарубежным клиентам 470 т жидкого гелия. Как пояснила «Ведомостям» старший консультант компании «Имплемента» Евгения Попова, ЕС занимал порядка 15% в российском экспорте гелия до 2022 г. С началом спецоперации страны ЕС, в частности Германия и Польша, начали отказываться от закупок гелия в России и свели их к минимуму. В 2023 г. доля европейских стран снизилась и сегодня составляет порядка 5% в российском экспорте. «Де-факто Россия уже поставляла скромные объемы в Европу и развивала азиатское направление поставки. В общем объеме потребляемого гелия в ЕС поставки из РФ покрывают лишь 1%», – добавила Попова.
Также ЕС ввел санкции на экспорт марганца в Россию.
Санкции против российского аналога SWIFT
Под санкции ЕС попала Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Она используется с 2014 г. и после отключения основных российских банков от западной системы SWIFT отчасти стала ее аналогом для операций за рубежом. В 2022–2023 гг. она расширилась почти в 3 раза, и сейчас к системе подключены 557 банков из 20 стран, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан.
Организациям ЕС, работающим за пределами России, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам, операторам ЕС отныне будет запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему.
Оценить возможные последствия полного или частичного отказа от использования СПФС отдельными зарубежными участниками из-за закрытости списка подключенных к ней банков пока сложно, говорит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. «Хотя СПФС оптимизирует работу банковских учреждений, она удобный, но не единственный вариант обмена информацией», – говорит он.
По мнению юриста адвокатского бюро NSP Глеба Бойко, массовых отключений от СПФС ждать не стоит: запрет распространяется скорее на финорганизации ЕС, а пользуются системой контрагенты дружественных стран. «Но ограничения могут быть весомым аргументом для тех, кто намерен продолжать контакты с европейскими лицами и институтами», – отмечает Бойко.
Войлуков считает, что интерес бизнеса России и дружественных стран подтолкнет финансовые учреждения к поиску альтернативных путей взаимодействия и обеспечения движения денег в соответствии с потребностями бизнеса.
Еще в начале июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что кроме ЕС над санкциями против российской системы думают и все страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), часть из которых европейские. По словам собеседников агентства, работа G7 над рестрикциями против СПФС мотивируется ее ролью для закупок товаров в обход санкций.
«Санкции США против СПФС финорганизациям несут более серьезную угрозу, чем санкции ЕС, поскольку возможные последствия сильнее, и поэтому соблюдаются они в большем числе юрисдикций и большим числом лиц, чем европейские», – говорит Бойко.
Ответственность компаний ЕС за «дочек»
Хотя в канун согласования санкций Reuters сообщало, что Германии удалось исключить предложение Еврокомиссии об ответственности европейских компаний за обход их «дочками» в третьих странах антироссийских санкций (параллельный импорт), в итоге такая ответственность все же введена. ЕС также обязал компании, продающие вооружения, внедрить механизмы комплексной проверки, позволяющие идентифицировать риски реэкспорта в Россию. Операторы ЕС, передающие промышленные ноу-хау для ВПК коммерческим партнерам из третьих стран, должны включать в контракты гарантии непередачи их для товаров, предназначенных России.
К ответственности европейских компаний за параллельный импорт их «дочек» нормативная база постепенно готовилась, общие механизмы уже были, отмечает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Но если раньше была возможность заставить выполнять санкции только компании, зарегистрированные именно в юрисдикции ЕС, и их зарубежные филиалы, то теперь это распространится на компании, организованные по законам третьих стран с акционерами из сообщества. «Брюссель пытается ужесточать меры за возможный обход санкций, постоянно гармонизирует уголовное законодательство», – говорит Тимофеев.
Запрет на чартерные полеты россиян в ЕС
Дополняя действующий с февраля 2022 г. запрет на полеты российских авиакомпаний на территории сообщества, ЕС теперь запретил также посадку или полет над территорией ЕС самолетов, которые выполняют частные нерегулярные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России.
Как поясняет Бойко из NSP, раньше оператор, который намеревался осуществить нерегулярный рейс между Россией и ЕС, в том числе через третьи страны, с участием российского лица, сообщал за 48 часов до соответствующего рейса информацию компетентному органу государства-члена и если не получал отказа, то мог совершать подобный рейс. «Теперь на такие рейсы также будет распространяться общий запрет», – говорит юрист. Он добавил, что запрет не распространяется на воздушные суда, имеющие максимальное количество мест для сидения на четыре человека и максимальную взлетную массу не более 2000 кг при использовании для частных, некорпоративных полетов на территории ЕС. «Дополнительно в сроки, установленные государствами – членами ЕС, необходимо будет предоставлять в адрес компетентных органов информацию о конечном бенефициарном владельце воздушного судна, предполагаемом полете и пассажирах», – уточнил Бойко. Как отмечает главред отраслевого издания «Авиапорт» Олег Пантелеев, после 2020 г. и особенно 2022 г. спрос на услуги со стороны российских лиц у европейских компаний снижался, многие из россиян перешли на услуги компаний из других юрисдикций. «Важно следить за практикой применения запрета. С одной стороны, поставщики услуг не всегда выполняют санкции, с другой – в будущем могут ради перестраховки ввести и более жесткие ограничения в инициативном порядке, вроде недопуска отдельных российских граждан на рейсы», – допускает Пантелеев. Кроме того, российские авиакомпании оказались среди 47 юрлиц, против которых ввели санкции, – пассажирская «Уральские авиалинии» и транспортная «Волга-Днепр» (уже находится под санкциями Великобритании, Канады и др.).