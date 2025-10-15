Газета
Главная / Политика /

Володин пошутил, что Силуанов сможет победить Макрона и Мерца

Ведомости

Председатель Госдумы в ходе выступления в нижней палате обратился к главе Минфина России Антону Силуанову. Он заявил, что министр может избавить мир от таких политиков, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, и назвал последних «плесенью».

«Антон Германович, вам не получить Нобелевскую премию, ее не дадут вам, но вы можете мир освободить от таких, как Мерц <...>, [президент Украины Владимир] Зеленский, Макрон и им подобные. Поэтому работайте круглосуточно», – с иронией сказал спикер.

Он также заявил, что российская экономика достойно справляется с внешними угрозами. По его мнению, недружественные иностранные государства будут гибнуть от «лучей света» России.

15 октября Силуанов в Госдуме отметил, что текущее укрепление рубля стало результатом более жесткой денежно-кредитной политики Банка России и сокращения импорта. «Соответственно, при сохранении тех же самых оценок по прогнозу экспортных поступлений в валюту курс стал укрепляться», – заключил министр после указания этих факторов.

