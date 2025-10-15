Силуанов связал укрепление рубля с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ

15 октября зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин сказал, что при инфляции в стране на уровне 5% и выше доверие населения к национальной валюте снижается, люди перестают хранить средства в ней. Это, в свою очередь, приводит к валютизации или сокращению нормы сбережения. По его словам, население «бросается», например, покупать недвижимость.