Силуанов связал укрепление рубля с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ
Укрепление рубля стало результатом более жесткой денежно-кредитной политики Банка России и сокращения импорта, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.
«Связано это в первую очередь с более жесткой денежно-кредитной политикой, меньше стало импорта, соответственно, при сохранении тех же самых оценок по прогнозу экспортных поступлений в валюту курс стал укрепляться», – объяснил глава финансового ведомства.
15 октября зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин сказал, что при инфляции в стране на уровне 5% и выше доверие населения к национальной валюте снижается, люди перестают хранить средства в ней. Это, в свою очередь, приводит к валютизации или сокращению нормы сбережения. По его словам, население «бросается», например, покупать недвижимость.
Он также рассказал, что после стабилизации инфляции около 4% регулятор намерен рассмотреть снижение целевого показателя.