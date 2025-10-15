Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ЦБ намерен изучить новую цель после стабилизации уровня инфляции около 4%

Ведомости

Банк России рассмотрит вариант снижения целевого уровня инфляции после того, как текущий уровень зафиксируется около стабильных 4%, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе выступления в Госдуме.

«После того как инфляция стабилизируется на 4%, нужно будет предметно рассмотреть целесообразность перехода к более низкому уровню цели», – сказал представитель ЦБ.

15 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что сейчас российская экономика временно находится в стадии управляемого замедления, чтобы усиленно бороться с инфляцией. При этом он отметил, что такое явление нормально.

13 октября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что регулятор может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт на следующем заседании. Он подчеркнул, что инфляция впервые, но «накопленным этапом», оказалась ниже 8%, по данным Росстата. Далее он спрогнозировал снижение еще на 1 п. п. в январе. По его мнению, к концу года уровень ключевой ставки достигнет 15%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь