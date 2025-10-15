ЦБ намерен изучить новую цель после стабилизации уровня инфляции около 4%

13 октября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что регулятор может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт на следующем заседании. Он подчеркнул, что инфляция впервые, но «накопленным этапом», оказалась ниже 8%, по данным Росстата. Далее он спрогнозировал снижение еще на 1 п. п. в январе. По его мнению, к концу года уровень ключевой ставки достигнет 15%.