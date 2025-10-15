ЦБ намерен изучить новую цель после стабилизации уровня инфляции около 4%
Банк России рассмотрит вариант снижения целевого уровня инфляции после того, как текущий уровень зафиксируется около стабильных 4%, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе выступления в Госдуме.
«После того как инфляция стабилизируется на 4%, нужно будет предметно рассмотреть целесообразность перехода к более низкому уровню цели», – сказал представитель ЦБ.
15 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что сейчас российская экономика временно находится в стадии управляемого замедления, чтобы усиленно бороться с инфляцией. При этом он отметил, что такое явление нормально.
13 октября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что регулятор может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт на следующем заседании. Он подчеркнул, что инфляция впервые, но «накопленным этапом», оказалась ниже 8%, по данным Росстата. Далее он спрогнозировал снижение еще на 1 п. п. в январе. По его мнению, к концу года уровень ключевой ставки достигнет 15%.