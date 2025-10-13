Газета
Финансы

Аксаков допустил снижение ключевой ставки на 1%

Банк России может снизить ключевую ставку на один процентный пункт на предстоящем заседании. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно последней информации от Росстата, инфляция впервые, но «накопленным этапом», оказалась ниже 8%, обратил внимание парламентарий.

«Это сигнал к тому, что Центральный банк должен снизить ключевую ставку. Не должен, но, скорее всего, снизит», – сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Депутат предположил, что в январе будет снижение еще на 1%. По его прогнозу, к концу года уровень ключевой ставки достигнет 15%.

9 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что у регулятора сохраняется возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки. Она отметила, что ЦБ тщательно анализирует все экономические тенденции.

12 сентября ЦБ в третий раз подряд снизил ключевую ставку – с 18 до 17%. До этого на протяжении восьми месяцев, с октября 2024 г. по июнь 2025 г., она оставалась на уровне 21%.

