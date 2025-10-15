Новак: экономика России находится под управляемым замедлением
Экономика в России находится на этапе управляемого замедления для борьбы с инфляцией, это явление временное, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на Российской энергетической неделе (РЭН).
«Сегодня мы находимся в стадии временного и управляемого замедления, для того чтобы обуздать инфляцию, но это нормальный процесс», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
13 октября министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что плановое охлаждение экономики, которое сейчас происходит в стране, – это тяжелая сложная политика. По словам главы ведомства, она необходима для снижения процентных ставок и повышения реальных доходов населения.
9 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор сохраняет возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки. По ее словам, ЦБ тщательно анализирует все экономические тенденции.