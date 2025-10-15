Новак: экономика России находится под управляемым замедлением

13 октября министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что плановое охлаждение экономики, которое сейчас происходит в стране, – это тяжелая сложная политика. По словам главы ведомства, она необходима для снижения процентных ставок и повышения реальных доходов населения.