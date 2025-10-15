Газета
Финансы

В ЦБ отметили падение доверия к нацвалюте при инфляции в 5% и выше

Ведомости

При инфляции в стране на уровне 5% и выше доверие населения к национальной валюте снижается, люди перестают хранить средства в ней, сообщил в ходе выступления в Госдуме зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

«Люди хотят, чтобы общий уровень цен не рос. Они воспринимают любую инфляцию как на самом деле несправедливый налог, высокую инфляцию они воспринимают как очень несправедливый налог. И при инфляции 5% и выше мы знаем, что идет экспоненциальное падение доверия к национальной валюте», – сказал представитель ЦБ.

Заботкин объяснил, что такая тенденция приводит к валютизации или сокращению нормы сбережения. По его словам, население «бросается», например, покупать недвижимость.

Зампред ЦБ отметил, что после стабилизации инфляции около 4% регулятор намерен рассмотреть снижение целевого показателя. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что сейчас российская экономика временно находится в стадии управляемого замедления, чтобы усиленно бороться с инфляцией. При этом он отметил, что такое явление нормально.

