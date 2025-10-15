В ЦБ отметили падение доверия к нацвалюте при инфляции в 5% и выше

«Люди хотят, чтобы общий уровень цен не рос. Они воспринимают любую инфляцию как на самом деле несправедливый налог, высокую инфляцию они воспринимают как очень несправедливый налог. И при инфляции 5% и выше мы знаем, что идет экспоненциальное падение доверия к национальной валюте», – сказал представитель ЦБ.