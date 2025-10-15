Газета
Главная / Политика /

Reuters: индийский экспорт в США сократился более чем на 20% в сентябре

Ведомости

Экспорт индийских товаров в США упал более чем на 20% в сравнении с результатом августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои подсчеты. Общая сумма поставок снизилась с $6,87 млрд до $5,43 млрд.

По данным издания, снижение объемов экспорта из Индию в США фиксируется, например, в сфере готовой одежды, ювелирных изделий, инженерной продукции. Падение произошло после повышения тарифов США для поставок из Индии.

6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Общий тариф с учетом введенного в августе составил 50%. Глава индийского минфина Нирмала Ситхараман говорил, что страна продолжит закупать нефть из России.

