Самарский губернатор извинился за резкую формулировку увольнения главы района

По словам Жидкова, камень с табличкой был установлен в 2018 г. на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. Сам мемориал открыли в 2022 г. Камень на его месте после этого перенесли на территорию школы, о чем сам Жидков узнал во время обхода губернатора. Он подчеркнул, что с уважением относится к исторической памяти и уважает ветеранов.