Самарский губернатор извинился за резкую формулировку увольнения главы района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился, что был слишком груб при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова. Причиной такой эмоциональности стало несколько факторов, сказал он в интервью изданию «Царьград».
«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счету, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных», – отметил Федорищев.
Он подчеркнул, что камень, момент с которым и распространился в СМИ, стал только «крайней точкой». До этого губернатор был в Доме культуры, на объекте ЖКХ, в отремонтированной школе. При этом в каждом из этих мест Федорищев заметил «абсолютную халатность и пренебрежительное отношение к интересам жителей региона».
15 октября Жидков, госпитализированный после инцидента с губернатором с гипертоническим кризисом, сообщил, что намерен сам написать заявление об увольнении после выздоровления. Чиновник пояснил, что некоторые объекты, увиденные Федорищевым, должны были пройти реконструкцию в 2027 г.
По словам Жидкова, камень с табличкой был установлен в 2018 г. на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. Сам мемориал открыли в 2022 г. Камень на его месте после этого перенесли на территорию школы, о чем сам Жидков узнал во время обхода губернатора. Он подчеркнул, что с уважением относится к исторической памяти и уважает ветеранов.
Во время визита губернатора Жидков назвал этот объект «просто камнем».