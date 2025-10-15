МВД Великобритании признало утрату контроля над границами из-за наплыва мигрантов

22 сентября лидер Reform UK заявил, что в случае победы на выборах намерен прекратить выдачу вида на жительство мигрантам. Он пояснял, что эти мигранты – не врачи, инженеры или предприниматели. По его словам, многие из тех, кто имеет право на получение постоянного вида на жительство, никогда не работают.