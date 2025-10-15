МВД Великобритании признало утрату контроля над границами из-за наплыва мигрантов
Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд признала, что страна больше не контролирует свои границы на фоне роста потока мигрантов. Об этом сообщила газета Financial Times.
«Махмуд в преддверии встречи с представителями балканских стран, целью которой является остановить поток нелегальных мигрантов в Европу, признала, что Великобритания и другие страны потеряли контроль над границами», – пишет издание.
Министр предупредила, что доверие граждан к европейским властям будет подорвано, если политикам не удастся урегулировать миграционную ситуацию.
По данным FT, в Великобритании растет популярность правой партии Reform UK Найджела Фараджа. На этом фоне лейбористское правительство стремится ужесточить миграционную политику, которая остается одной из самых острых тем внутренней повестки.
22 сентября лидер Reform UK заявил, что в случае победы на выборах намерен прекратить выдачу вида на жительство мигрантам. Он пояснял, что эти мигранты – не врачи, инженеры или предприниматели. По его словам, многие из тех, кто имеет право на получение постоянного вида на жительство, никогда не работают.
Он предложил заменить ВНЖ пятилетней возобновляемой визой, дающей право на работу, но не на социальные пособия и бесплатное медобслуживание. Привозить иждивенцев смогут только те, кто способен полностью их содержать.