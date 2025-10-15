Газета
США договорились с Лукашенко о помиловании осужденных в стране поляков

Представитель президента США Джон Коул договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что некоторые польские граждане будут освобождены из белорусских пенитенциарных учреждений. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Марцин Босацки в соцсети X.

«Целый день встреч в Вашингтоне. Самая важная встреча была с Джоном Коулом, советником президента и спецпредставителем по Украине и Белоруссии. Коул договорился об очередных этапах освобождения политических заключенных, включая поляков и белорусских сотрудников "Белсата"», – написал замминистра.

16 сентября Лукашенко помиловал 25 человек (12 женщин и 13 мужчин). Среди них осужденные по статьям экстремистской направленности. У многих из них есть дети, сообщало «БелТА». Одна из женщин является многодетной матерью. Другой помилованный совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.

