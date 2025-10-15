США договорились с Лукашенко о помиловании осужденных в стране поляков

16 сентября Лукашенко помиловал 25 человек (12 женщин и 13 мужчин). Среди них осужденные по статьям экстремистской направленности. У многих из них есть дети, сообщало «БелТА». Одна из женщин является многодетной матерью. Другой помилованный совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.