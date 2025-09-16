Лукашенко помиловал 25 человек

До этого о договоренностях с белорусским лидером сообщал президент США Дональд Трамп. Он говорил, что обсудил с Лукашенко вопрос освобождения 1300 заключенных, и назвал диалог «очень хорошим». После встречи Лукашенко с заместителем спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джоном Коулом в июне стало известно об освобождении 14 заключенных. Тогда в список попал и оппозиционер Сергей Тихановский, находившийся в заключении пять лет.