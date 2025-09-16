Лукашенко помиловал 25 человекСреди них осужденные по экстремистским статьям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 25 человек, передает «БелТА». Среди них осужденные по статьям экстремистской направленности.
Помилованы 12 женщин и 13 мужчин. 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, говорится в сообщении.
11 сентября Лукашенко подписал решение о помиловании 14 осужденных иностранцев. Среди них были шестеро граждан Литвы, по двое из Латвии, Польши и Германии, а также граждане Франции и Великобритании. В администрации президента утверждали, что решение принято «по просьбе президента США и других глав государств» как жест доброй воли и исходя из принципов гуманности.
До этого о договоренностях с белорусским лидером сообщал президент США Дональд Трамп. Он говорил, что обсудил с Лукашенко вопрос освобождения 1300 заключенных, и назвал диалог «очень хорошим». После встречи Лукашенко с заместителем спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джоном Коулом в июне стало известно об освобождении 14 заключенных. Тогда в список попал и оппозиционер Сергей Тихановский, находившийся в заключении пять лет.