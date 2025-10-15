Переговоры Путина с лидером Сирии завершились

Переговоры Путина с лидером Сирии завершилисьГлавы государств говорили более 2,5 часов
В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сирии аш-Шараа. Общение продолжалось более двух с половиной часов, сообщает «РИА Новости».
Встреча состоялась в Кремле. С российской стороны в ней приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
Новак после встречи отметил, что Россия может поддержать Сирию в восстановлении инфраструктуры.
«Сирия сейчас нуждается в восстановлении, у них много разрушенной инфраструктуры, речь и об энергетической инфраструктуре, железнодорожной, транспортной. Россия здесь может оказать поддержку», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Также, по его словам, на переговорах обсуждались вопросы гуманитарных поставок в Сирию, взаимодействии в сфере туризма, поставок пшеницы и медикаментов.
Путин в начале встречи отметил, что отношения России и Сирии всегда были дружескими и Москва неизменно исходила из интересов сирийского народа. Аш-Шараа отметил, что Дамаск намерен перезапустить весь комплекс отношений с Россией.
После протокольной части переговоры продолжились в закрытом режиме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на встрече планируют затронуть функционирование российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.