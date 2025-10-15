Газета
Суд Италии отменил решение о выдаче ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Ведомости

Верховный суд Италии отменил решение о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, которого обвиняют в подрыве газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат обвиняемого Никола Канестрини.

Он добавил, что суд назначил новое судебное разбирательство в новом составе.

7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что республика против выдачи Германии одного из подозреваемых в деле о подрыве трубопроводов, украинца Владимира Журавлева. По словам Туска, лично он и правительство Польши всегда выступали против строительства «Северного потока – 2».

26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошла диверсия в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.

