Суд Италии отменил решение о выдаче ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что республика против выдачи Германии одного из подозреваемых в деле о подрыве трубопроводов, украинца Владимира Журавлева. По словам Туска, лично он и правительство Польши всегда выступали против строительства «Северного потока – 2».