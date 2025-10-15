Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В правительстве рассказали о намерении укреплять формат сделки ОПЕК+

Ведомости

Российская сторона намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей и производителей нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак после встречи с генеральным секретарем организации ОПЕК Хайтамом аль-Гайсом, передает сайт правительства.

Он также отметил, что Москва высоко ценит сотрудничество с cекретариатом ОПЕК. По его словам, это сотрудничество доказало свою эффективность как инструмент стабилизации рынков, преодоления внешних шоков и обеспечения надежности поставок.

Вице-премьер подчеркнул, что формат ОПЕК+ играет ключевую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и стабильности на мировом нефтяном рынке. По его словам, добровольные обязательства стран организации по сокращению добычи нефти способствуют балансировке рынка и помогают поддерживать приемлемые цены для производителей.

5 октября стало известно, что восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти с ноября на 137 000 баррелей в сутки (б/с). Решение принято в ходе виртуальной встречи.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её