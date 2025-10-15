В правительстве рассказали о намерении укреплять формат сделки ОПЕК+
Российская сторона намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей и производителей нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак после встречи с генеральным секретарем организации ОПЕК Хайтамом аль-Гайсом, передает сайт правительства.
Он также отметил, что Москва высоко ценит сотрудничество с cекретариатом ОПЕК. По его словам, это сотрудничество доказало свою эффективность как инструмент стабилизации рынков, преодоления внешних шоков и обеспечения надежности поставок.
Вице-премьер подчеркнул, что формат ОПЕК+ играет ключевую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и стабильности на мировом нефтяном рынке. По его словам, добровольные обязательства стран организации по сокращению добычи нефти способствуют балансировке рынка и помогают поддерживать приемлемые цены для производителей.
5 октября стало известно, что восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти с ноября на 137 000 баррелей в сутки (б/с). Решение принято в ходе виртуальной встречи.