Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы

Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годыОна направлена на снижение числа нелегальных мигрантов
Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики страны на 2026–2030 гг. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Документ определяет цели, задачи и принципы регулирования миграционных процессов, включая порядок въезда, пребывания и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства из России. Политика разработана с учетом стратегических документов страны – Основ государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, Стратегии национальной безопасности, Концепции внешней политики и других.
В основу концепции заложен анализ миграционных тенденций последних лет. В документе отмечается, что в 2019–2025 гг. миграционные потоки в Россию претерпели серьезную трансформацию из-за пандемии COVID-19 и временных ограничений на международное сообщение. В то же время фиксируется рост числа иностранных граждан, работающих на территории России, в том числе из стран с визовым режимом въезда.
Среди целей миграционной политики – снижение числа нелегальных мигрантов и правонарушений, связанных с миграцией, а также привлечение квалифицированных иностранных специалистов для удовлетворения потребностей экономики.
Отдельное внимание уделено сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей – в документе подчеркивается, что они становятся одним из факторов для переселения в Россию граждан из стран, «навязывающих деструктивные неолиберальные установки».
15 октября сообщалось, что Минздрав предложил дополнения в порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев. С 1 марта 2026 г. их хотят проверять на наличие гепатитов В и С.