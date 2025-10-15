Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы

В основу концепции заложен анализ миграционных тенденций последних лет. В документе отмечается, что в 2019–2025 гг. миграционные потоки в Россию претерпели серьезную трансформацию из-за пандемии COVID-19 и временных ограничений на международное сообщение. В то же время фиксируется рост числа иностранных граждан, работающих на территории России, в том числе из стран с визовым режимом въезда.