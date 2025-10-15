Газета
Главная / Политика /

Трамп обсудит с Зеленским намерение Украины пойти в наступление

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина намерена «пойти в наступление», а решение по ракетам Tomahawk еще предстоит принять. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

«Мы будем обсуждать с ним [президентом Украины Владимиром Зеленским] войну, и будем говорить о том… они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы пойти в наступление, вы это знаете, и нам придется принять решение», — сказал Трамп.

15 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон примет решение поставить Украине ракеты Tomahawk, это нанесет колоссальный ущерб российско-американским отношениям.

WP: США дадут Украине ракеты Tomahawk только при тупике в переговорах

Политика / Международные новости

Глава МИДа обратил внимание на заявление Трампа о том, что последний хотел бы обсудить передачу Украине ракет Tomahawk с главой РФ Владимиром Путиным. В этой связи Лавров подчеркнул, что российская сторона в любой момент готова на разных уровнях, включая президентский, обсуждать конкретные вопросы.

14 октября Трамп заявил, что Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октября. По словам американского лидера, у США достаточно этих ракет.

Днем ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех – и прежде всего для него самого.

