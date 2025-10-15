WP: США дадут Украине ракеты Tomahawk только при тупике в переговорах
В случае если президент США Дональд Трамп примет решение поставить Украине ракеты Tomahawk, их могут доставить Киеву в рамках сделки, по которой Евросоюз платит за доставку американского оружия. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на дипломата НАТО.
При этом он не уточнил, какие именно страны могут оплатить поставку ракет.
Собеседник WP подчеркнул, что команда президента Украины Владимира Зеленского понимает, что США будут сопротивляться передаче ракет Tomahawk и что администрация Трампа предоставит их только в том случае, если увидит «полный тупик» в переговорах с Москвой.
Дальность действия Tomahawk составляет до 1550 миль (около 2500 км) в зависимости от модификации. В теории использование такого вооружения позволит Киеву поражать цели в глубине России, в том числе в Москве, пишет WP.
«Если мы чему-то и научились при президенте Трампе, так это тому, что мир достигается силой. Именно на этом сосредоточены наши усилия на Украине», – заявил министр войны США Пит Хегсет в штаб-квартире НАТО.
Посол США в НАТО Мэттью Уитакер выразил мнение, что перспектива применения ракет Tomahawk может помочь «заставить русских сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение».
14 октября Трамп заявил, что Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октября. По словам американского лидера, у США достаточно этих ракет.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 13 октября предупреждал, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех – и прежде всего для него самого. Он напомнил про заявление американского главы, что если президент РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится», и выразил надежду, что это «очередная пустая угроза».