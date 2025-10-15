NYT: передача Киеву ракет Tomahawk приблизит США к прямой конфронтации с РФ

13 октября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех – и прежде всего для него самого. Он напомнил про заявление американского главы, что если президент РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится», и выразил надежду, что это «очередная пустая угроза».