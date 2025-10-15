NYT: передача Киеву ракет Tomahawk приблизит США к прямой конфронтации с РФ
Передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk американской стороной приблизит США к прямой конфронтации с Россией. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, минобороны США разработало планы по продаже или передаче Tomahawk, если президент страны Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. При этом поставке оружия сопутствуют «огромные трудности», отмечает NYT. В частности, это связано с тем, что Киев не обладает пусковыми установками морского или наземного базирования, необходимыми для запуска ракет.
В материале указывается, что для запуска Tomahawk Украине потребуется американская пусковая установка «Тайфун». Отмечается также, что неясно, сколько Tomahawk могут предоставить США, как Украина будет их безопасно хранить и «какое влияние окажет ограниченное количество ракет».
14 октября Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октября. По словам американского лидера, у США достаточно этих ракет.
13 октября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех – и прежде всего для него самого. Он напомнил про заявление американского главы, что если президент РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится», и выразил надежду, что это «очередная пустая угроза».