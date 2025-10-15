Венгрия не поддержит использование доходов от замороженных активов РФ в ЕС

11 октября также сообщалось, что в Венгрии начался сбор подписей против военных планов ЕС. Орбан напомнил, что несколько недель назад в Копенгагене был представлен план, по которому «Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена». По его словам, Будапешт не поддерживает этот подход. После того, как Венгрия обозначила свою позицию, против страны, по словам премьера, была развернута кампания с обвинениями в шпионаже, фейковыми новостями и юридическим давлением.