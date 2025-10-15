Газета
Политика

Венгрия не поддержит использование доходов от замороженных активов РФ в ЕС

Ведомости

Венгрия ведет консультации с Россией, чтобы выяснить, какие последствия могут ожидать венгерские компании в случае, если Будапешт поддержит использование замороженных российских активов Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщают «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Венгрия не одобрит инициативу Евросоюза по использованию российских активов, если ответные меры Москвы затронут венгерский бизнес.

11 октября также сообщалось, что в Венгрии начался сбор подписей против военных планов ЕС. Орбан напомнил, что несколько недель назад в Копенгагене был представлен план, по которому «Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена». По его словам, Будапешт не поддерживает этот подход. После того, как Венгрия обозначила свою позицию, против страны, по словам премьера, была развернута кампания с обвинениями в шпионаже, фейковыми новостями и юридическим давлением.

