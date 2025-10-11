Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Венгрии начался сбор подписей против военных планов ЕС

Ведомости

Европа все быстрее движется к войне, поэтому в Венгрии стартовал сбор подписей против «военных планов Брюсселя», объявил премьер-министр республики Виктор Орбан, который уже подписал соответствующую петицию.

«Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя», – написал в он Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ)

Венгерский премьер пояснил, что несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя. Согласно планам ЕС, «Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена». Орбан дал понять на саммите, что Венгрия не поддерживает такие планы, и с тех пор, утверждает он, против республики была развернута кампания с «обвинениями в шпионаже, скандалами с фейковыми новостями и юридическими манипуляциями». 

Еврокомиссия подтвердила споры в минфинах ЕС по передаче Киеву активов РФ

Политика / Международные отношения

Саммит лидеров стран Евросоюза в Копенгагене прошел 1 октября. В числе обсуждаемых предложений называлось создание «стены беспилотников», которая позволит сформировать сеть для обнаружения и сбивания БПЛА в ответ на вторжения в воздушное пространство Польши и Румынии. Звучала также идея использовать 140 млрд евро замороженных российских активов для отправки Киеву и изменение правил ЕС , позволяющее Украине подать заявку на членство, несмотря на возражения Венгрии. Собеседники Politico сообщили, что по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса на практике.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии говорил в октябре, что долгосрочная военная договоренность стала общепринятой политикой в Брюсселе и среди западноевропейских политиков. Это также отражено в бюджете Украины, согласно которому, как заявил министр, деньги европейских граждан будут «сгорать» на Украине в ближайшие годы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте