В Венгрии начался сбор подписей против военных планов ЕС
Европа все быстрее движется к войне, поэтому в Венгрии стартовал сбор подписей против «военных планов Брюсселя», объявил премьер-министр республики Виктор Орбан, который уже подписал соответствующую петицию.
«Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя», – написал в он Facebook
Венгерский премьер пояснил, что несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя. Согласно планам ЕС, «Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена». Орбан дал понять на саммите, что Венгрия не поддерживает такие планы, и с тех пор, утверждает он, против республики была развернута кампания с «обвинениями в шпионаже, скандалами с фейковыми новостями и юридическими манипуляциями».
Саммит лидеров стран Евросоюза в Копенгагене прошел 1 октября. В числе обсуждаемых предложений называлось создание «стены беспилотников», которая позволит сформировать сеть для обнаружения и сбивания БПЛА в ответ на вторжения в воздушное пространство Польши и Румынии. Звучала также идея использовать 140 млрд евро замороженных российских активов для отправки Киеву и изменение правил ЕС , позволяющее Украине подать заявку на членство, несмотря на возражения Венгрии. Собеседники Politico сообщили, что по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса на практике.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии говорил в октябре, что долгосрочная военная договоренность стала общепринятой политикой в Брюсселе и среди западноевропейских политиков. Это также отражено в бюджете Украины, согласно которому, как заявил министр, деньги европейских граждан будут «сгорать» на Украине в ближайшие годы.