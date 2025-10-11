В Венгрии начался сбор подписей против военных планов ЕС

Венгерский премьер пояснил, что несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя. Согласно планам ЕС, «Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена». Орбан дал понять на саммите, что Венгрия не поддерживает такие планы, и с тех пор, утверждает он, против республики была развернута кампания с «обвинениями в шпионаже, скандалами с фейковыми новостями и юридическими манипуляциями».